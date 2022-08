Le Sud-Africain Louis Meintjes s’est imposé en solitaire aujourd’hui à Les Praeres. Nava sur la 9ème étape de la Vuelta. Il a intégré l’échappée après une grosse bataille en début de course et devient le deuxième vainqueur d’étape sud-africain dans l’histoire du Grand Tour espagnol. Deux décennies après Robbie Hunter (2 victoires en 1999 et 2001) il signe sa première victoire dans un Grand Tour. Le Belge Remco Evenopoel, l’homme fort du jour, s’est isolée dans les 3 derniers km pour augmenter son avance au classement général avant la journée de repos et le contre-la-montre de mardi. Enric Mas (Movistar Team) reste 2ème du classement général, à 1’12’’, et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est désormais pointé à 1’53’’. Il aura fait craquer un à un ses poursuivants et conforte son maillot rouge de leader en prenant la 4ème place du jour.

Interview de Louis Meintjes :

« Je voulais attaquer aujourd’hui car je n’avais pas réussi à suivre le rythme des favoris du classement général ces derniers jours. Si j’ai pu intégrer le bon coup, c’est grâce à mes coéquipiers. Ils ont contrôlé les attaques pendant une heure, et ma seule tentative a suffit pour prendre la bonne échappée. La tâche était loin d’être facile pour moi, car mes références en montée n’étaient pas inconnues de mes compagnons de fuite, il m’ont rendu la vie dure en me forçant à prendre plus de relais et accélérer régulièrement. Je dépensais plus d’énergie qu’eux, c’est pourquoi je n’étais pas sûr de prendre le dessus dans la montée finale. Les pentes de Les Praeres étaient tellement raides, il n’y avait pas d’autre tactique qu’un contre-la-montre en montée. Gagner ici, c’est très spécial. C’est la première fois que je monte sur la plus haute marche du podium en World Tour, un objectif que je voulais absolument atteindre dans ma carrière. Il faudra du temps avant que je réalise pleinement ce que j’ai accompli ! »

Le classement de l’étape 9 de la Vuelta 2022