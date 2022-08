Le Belge, originaire de Harelbeke, viendra renforcer le noyau des classiques de Lotto Dstny et aura également l’occasion de tenter sa chance dans les échappées.

« J’aimerais trouver ma place dans l’équipe des classiques aussi vite que possible », explique Arjen Livyns. « Je me sens chez moi lors des classiques flamandes, ce sont les courses qui me conviennent le mieux. J’aimerais donc y franchir un cap supplémentaire. Je me considère comme un coureur complet : je peux tenir longtemps quand la route s’élève et je n’ai pas peur de participer à la préparation des sprints. Mais je suis surtout très motivé à l’idée de montrer ce dont je suis capable. Je suis très reconnaissant envers mon équipe actuelle pour toutes les opportunités qu’ils m’ont données, mais je suis à présent heureux de pouvoir me montrer au plus haut niveau alors que j’approche du sommet de ma carrière sportive. »