Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté la 10ème étape de la Vuelta ce mardi. Au terme d’un contre-la-montre de 31 km entre Elche et Alicante, le Belge a relégué Primoz Roglic (Jumbo-Visma) à 48″. Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) prend la 3ème place de l’étape, à 1:00″ de son leader. À noter les bons chronos de Carlos Rodriguez et Pavel Sivakov. Les deux leaders de la formation Ineos terminent 4 et 5ème, à moins d’ 1:30″ d’Evenepoel. Simon Yates, Miguel Angel Lopez et Enric Mas terminent dans le top 10 et limitent bien la casse. Remco Evenepoel signe sa première victoire sur un Grand Tour et compte désormais 2:41″ sur Roglic et 3:03″ sur Mas au général.

Les classements de la Vuelta