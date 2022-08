Le coureur de Lotto Soudal Development Team Liam Slock fera l’an prochain la transition vers l’équipe WorldTour. Le coureur de 21 ans, originaire de Lochristi, a signé un contrat de deux ans avec l’équipe, qui portera la nom de Lotto Dstny l’an prochain. « Je n’aurais pas pu rêver meilleure formation que celle reçue chez Lotto Soudal Development Team. »

L’objectif est que Liam Slock puisse avoir l’occasion de partir à l’attaque, mais il pourra également aider à contrôler l’échappée quand l’équipe souhaitera lancer le sprint pour Caleb Ewan ou Arnaud De Lie. « Liam Slock est un garçon intelligent qui a déjà prouvé qu’il était capable de se sacrifier pour les autres quand c’est nécessaire », explique le CEO John Lelangue. « Les tests physiques ont montré qu’il était plus que capables de faire la transition vers le plus haut niveau. Ses qualités physiques, son sens du devoir et son esprit d’équipe font de lui une excellente recrue pour les prochaines années. »