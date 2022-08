La formation Ineos-Grenadiers a annoncé que Pavel Sivakov, actuellement 9ème au classement général a été testé positif au Covid19 et ne prendra pas le départ de l’étape 11 de la Vuelta conformément aux protocoles de l’équipe et de l’UCI. Il s’agit du 19ème coureur contraint à l’abandon pour Covid depuis le début de la Vuelta.

La reaction de Pavel Sikarov

F*** Covid… Luckily I’m asymptomatic and feeling well. Gutted to leave to boys early. Wishing you guys all the best to smash it, stay healthy and out of trouble ! https://t.co/sDDM63uMOJ

— Pavel Sivakov (@PavelSivakov) August 31, 2022