Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) a remporté la 12ème étape du Tour d’Espagne. Membre de l’échappée de plus de 30 coureurs, l’Équatorien a placé son accélération décisive à deux kilomètres de l’arrivée. Au sommet du Peñas Blancas, il devance Wilco Kelmerman (Bora-Hansrgohe) et Marc Soler (UAE Team Emirates). À noter la chute du maillot rouge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) à 45 kilomètres de l’arrivée. Le Belge est parvenu et à terminer avec les favoris malgré plusieurs attaques d’Enric Mas (Movistar) dans la dernière ascension.

Les classements de la Vuelta