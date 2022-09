Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a été testé positif au Covid, mais prendra tout de même le départ de la 13ème étape de la Vuelta. Sa formation s’est exprimée sur Twitter : « Il est asymptomatique et l’analyse de son PCR a révélé qu’il avait un très faible risque d’infectiosité, similaire à des cas comme ceux que nous avons vus lors du Tour de France de cette année. Nous avons pris la décision en concertation avec les délégués médicaux de l’organisation de la course et de l’UCI. » Nous connaissons l’image clinique de Juan et suivons de près sa situation. »

