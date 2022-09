Richard Carapaz a remporté aujourd’hui sa deuxième victoire d’étape en trois jours. Membre de l’échappée de mi course du jour, il s’impose en solitaire 8 secondes devant ses poursuivants Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qu’il aura réussi à lâcher à environ 2km de l’arrivée. Le leader du général Remco Evenepoel a craqué pour la première fois dans les forts pourcentages de la montée de Sierra de la Pandera. Cette défaillance du Belge aura fait les affaires de Primoz Roglic qui a accéléré et réussit à creuser un écart de 52 » à la fin de cette 14ème étape.

