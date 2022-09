Thymen Arensman (Team DSM) s’est imposé en solitaire lors de la 15ème étape de la Vuelta. Membre de l’échappée matinale, le Néerlandais est parvenu à résister au retour des favoris dans les derniers kilomètres. Derrière, dans le groupe maillot rouge, Mas et Lopez ont attaqué à 10 kilomètres du sommet. Les deux hommes prennent la deuxième et la troisième place de l’étape. Primoz Roglic et Ben O’Connor sont également parvenus à distancer Remco Evenepoel dans le dernier kilomètre. Le maillot rouge concède 15″ au Slovène. Au général, Evenepoel reste solide leader, 1:34″ devant Roglic et 2:01″ devant Mas.

