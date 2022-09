Valentin Madouas (Groupama-FDJ) a remporté le Tour du Doubs ce dimanche. Le Breton a réglé au sprint le groupe des favoris et signe sa première victoire de la saison. Sur la ligne, il devance Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) et Matis Louvel (Arkéa-Samsic). Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) et Benjamin Thomas (Cofidis) complètent le top 5.

Le classement du Tour du Doubs