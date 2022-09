Cees Bol (Team DSM) s’est imposé lors de la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne. Dans un final mouvementé, après plusieurs attaques, le peloton s’est finalement regroupé et le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance, à la photo-finish, Jake Stewart (Grande-Bretagne). Cees Bol signe sa première victoire de la saison. Vainqueur de la première étape, Corbin Strong (Israel – Premier Tech) prend la troisième place de l’étape et conforte son maillot rouge de leader du classement général.

🇳🇱 Cees Bol remporte la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne d'un cheveu devant Jake Stewart ! Suivez le debrief > https://t.co/MotAiLRVOa#lequipeVELO pic.twitter.com/enNYHC13JA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 5, 2022

Cees Bol : « L’équipe a fait un super bon travail pour me mettre dans une bonne position pour le sprint. C’est super de gagner. J’ai dû me battre très fort pour cela dans la section vent de dos, j’étais vraiment à la limite là-bas. Puis dans le vent de face, c’était plus facile dans les montées. Il y a quelques autres sprints possibles, mais aussi des journées qui conviennent aux autres gars de l’équipe. Nous sommes tous super motivés pour les prochaines étapes ».

Les classements du Tour de Grande-Bretagne