En fin de contrat avec AG2R Citroën Team, Lilian Calmejane s’est engagé avec l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert. L’Albigeois a signé pour deux saisons au sein de l’équipe belge.

Lilian Calmejane : « Je suis très heureux de rejoindre Intermarché-Wanty-Gobert ! Ma dernière victoire remonte à trois ans déjà. J’ai toujours eu une mentalité de gagnant et je suis heureux du soutien de l’équipe dans mon ambition de revenir sur la plus haute marche du podium. Ce qui me motive aussi, c’est la progression continue d’Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Je me souviens bien de notre bataille pour le titre de meilleure équipe Pro Continental il y a quelques années. Depuis, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a confirmé sa place dans le World Tour en se hissant à la cinquième place du classement mondial UCI cette saison. Je vais sortir de ma zone de confort, comme l’a fait Adrien Petit en intégrant pour la première fois une équipe étrangère. J’ai hâte de relever ce défi dans un environnement belge, où les gens respirent le cyclisme. »