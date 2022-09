Avec Luca Mozzato, dont la prolongation de contrat avait été officialisée lors du dernier Tour de France, de nombreux Men in Glaz de l’effectif actuel poursuivront l’aventure au sein du B&B HOTELS – KTM en 2023 et au-delà. Premier d’entre eux, le Pontchatelain Maxime Chevalier, 23 ans et pur produit club après avoir fait ses classes au VCP Loudéac. Le jeune grimpeur s’est engagé pour deux saisons supplémentaires.

« Le saut entre le monde amateur et le monde professionnel n’est pas anodin et il a fallu le digérer, confie le Pontchatelain issu du VTT, formé sur la piste et amoureux du cyclo-cross. A Loudéac, je faisais du vélo en parallèle de mes études. D’un seul coup, il m’a fallu passer de 20 000 à 30 000 km de vélo par an, participer à des courses World Tour et découvrir le Tour. J’y ai pris du plaisir mais ce fut aussi pas mal de souffrance. Au moins, cela m’a permis d’être dans le grand bain et je sais exactement la marche qu’il me reste à franchir pour, un jour, tirer mon épingle du jeu à ce niveau-là. Le travail finit toujours par payer et je sais que le métier de coureur cycliste professionnel requiert un investissement total, même si j’ai appris qu’il fallait parfois relâcher la pression et savoir prendre son temps. »