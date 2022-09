Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la 16ème étape de la Vuelta. Lors d’un final mouvementé, 5 coureurs sont sortis du peloton suite à l’attaque de Primoz Roglic à moins de 3 kilomètres de l’arrivée. Le Slovène emmène dans sa roue quatre sprinters : Ackermann, Pedersen, Van Poppel et Wright. Dans les rues de Tomares, Mads Pedersen domine le sprint. Il devance Ackermann et Van Poppel. Lors du sprint final, Roglic percute Fred Wright et chute violemment. Touché au coude, il coupe la ligne quelques secondes plus tard, derrière le peloton qui termine à 8″. Le maillot rouge Remco Evenepoel a lui été victime d’une crevaison dans les trois derniers kilomètres et a terminé l’étape sans forcer. Avec la règle des trois kilomètres, il est reclassé dans le temps du peloton et conserve son maillot rouge de leader. Roglic est lui classé dans le même temps que le groupe de tête et reprend 8″ à Evenepoel. Il pointe désormais à 1:26″ du maillot rouge.

