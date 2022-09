La formation Trek-Segafredo s’est imposée lors de la 1ère étape de la Vuelta Femme. Au terme d’un contre-la-montre par équipes de 20 kilomètres, Elisa Longo Borghini et ses coéquipières ont devancé la BikeExchange-Jayco, +06″ et la FDJ-SUEZ-Futuroscope, +11″. Elisa Longo Borghini a franchi la ligne la première et s’empare du maillot rouge de leader.

Le premier podium de la Vuelta Femmes 2022 en vidéo

🍾 Free champgne for @TrekSegafredo’s girls ‼️ 😅 Hay un CM al que han calado de champagne 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝘁𝗲 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿 𝗾𝘂𝗶é𝗻 𝘀𝗼𝘆 🥲 💜 #CERATIZITChallenge22 pic.twitter.com/t4XeMGnOq4 — CERATIZIT Challenge by La Vuelta (@ChallengeVuelta) September 7, 2022

Les classements de la Vuelta Femme