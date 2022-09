Primoz Roglic est officiellement non partant sur la 17e étape de la Vuelta 2022, en effet, suite à sa lourde chute intervenue hier dans le dernier kilomètre, il n’est pas en mesure de repartir aujourd’hui. Second du classement général, Roglic était bien parti pour reprendre du temps au leader Remco Evenepoel puisqu’il ne pointait qu’à 1’26 ».

Hier à l’issue de la 16ème étape « Avec le recul, nous n’en sommes pas si contents. Oui, Primoz a réussi à gagner du temps, mais a dû le payer avec un énorme crash. » – Addy Engels

🇪🇸 #LaVuelta22

Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.

Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. 😔🍀 pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO

