Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) s’est imposée lors de la 2ème étape de la Vuelta Femmes. La Néerlandaise de 39 ans a attaqué dans l’Alto Fuente Las Varas, à 28 kilomètres de l’arrivée. Sur la ligne, Van Vleuten devance un groupe de 3 coureuses : Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Liane Lippert (Team DSM) et Demi Vollering (Team SD Worx), pointé à 2:16″. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope) règle au sprint un groupe de 13 concurrentes et prend la 5ème place de l’étape, à 2:50″. Annemiek Van Vleuten fait coup double et s’empare de la tête du classement général, 1:55″ devant Longo Borghini.

Les classements de la Vuelta Femmes