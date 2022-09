Pierre Rolland a prolongé son contrat au sein de la formation B&B HOTELS – KTM. L’Orléanais a signé pour une saison supplémentaire avec les « Men in Glaz ».

Pierre Rolland : « Ma décision aurait peut-être été différente si j’avais atteint mes objectifs cet été, mais j’ai terminé le mois de juillet frustré. Je veux réaliser une belle fin de saison et repartir pour un Tour, l’an prochain. J’ai traîné un Covid pendant plusieurs mois et n’ai retrouvé mes sensations qu’en mai-juin. Je me suis demandé si j’avais encore ma place dans ce milieu, mais mon Dauphiné m’a conforté dans ma volonté de continuer à faire la course devant, profiter de ma liberté pour rester le coureur offensif que j’aime être. À Plouay ou au Tour du Doubs plus récemment, j’ai pu vérifier que mon endurance et ma résistance étaient toujours là. J’ai envie de participer au futur du club et de vivre de l’intérieur ce projet avec la Ville de Paris. Apporter ma pièce à la construction d’une grande équipe ».