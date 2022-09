Ce vendredi, à un peu plus de 22h00, c’est Benoit Cosnefroy qui a remporté la première course de son histoire Outre-Atlantique. Le coureur de l’AG2R Team Citroen a remporté au sprint le Grand Prix Cycliste de Québec. Au terme de seize tours d’un circuit vallonné de 12 kilomètres au cœur de Québec Ville, il devance l’Australien Michael Matthews (Team BikeExchange) et l’Érythréen Biniam Girmay (Intermarché Wanty-Gobert). Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) annoncé comme favori restera au pied du podium. En plaçant une attaque tranchante à 2,2km de l’arrivée, Cosnefroy avait prévu son coup.

Benoît Cosnefroy : « Je ne réalise pas »

« C’est incroyable ! Je ne réalise pas. J’avais exactement prévu d’attaquer à cet endroit-là. Si jamais cela ne fonctionnait pas, nous avions Greg Van Avermaet pour faire le sprint. Je suis très heureux car je ne m’attendais pas forcément à résister de cette façon dans les deux derniers kilomètres. J’ai tout donné et j’ai pu savourer dans les cinquante derniers mètres.

D’une saison moyenne, je passe à une saison exceptionnelle. Avec six deuxièmes places dont l’Amstel Gold Race et la Flèche Brabançonne, je n’attendais plus que cette victoire et elle arrive sur une des plus belles courses du calendrier, c’est énorme. Un grand merci au public et à l’organisation ici. Tout le peloton international avait hâte de revenir et nous ne sommes pas déçus. Nous allons profiter puis se concentrer sur le Grand Prix de Montréal qui me convient encore mieux sur le papier. Nous essaierons de faire aussi bien. »

Michael Matthews déçu de ne pas réaliser un triplé sur le GP de Québec

« Je suis probablement déçu en ce moment, étant si près de gagner ici trois années de suite. C’était mon objectif, et je suis arrivé deuxième, mais c’est quand même un bon résultat et j’ai hâte d’être à dimanche.

Je pense que tout le monde cherchait Wout [van Aert] pour le poursuivre, car il était probablement le favori ici aujourd’hui, et je pense qu’il avait un coureur dans le groupe avec Cosnefroy, donc c’était un peu un cas pour tout le monde de jouer un peu au poker. Malheureusement, à la fin, nous avons dû sprinter pour la deuxième place, car Cosnefroy était trop fort.

C’est ce que c’est, et je pense que nous devons être heureux avec la deuxième place, et nous avons une autre opportunité dimanche. Je pense que ma forme est vraiment en bonne voie pour les Championnats du Monde maintenant, donc je pense qu’une autre bonne sortie dimanche, et j’espère aller chercher la victoire à nouveau, avant de partir en Australie. »

Biniam Girmay trisoième du GP de Québec :

« Je suis très heureux de cette troisième place pour ma première participation au GP de Québec, une course réputée sélective où plusieurs des meilleurs coureurs du monde étaient présents. Le niveau était très relevé, nous nous attendions à ce que ce circuit soit difficile à cause des nombreux virages à angle droit et la montée raide qui mène à l’arrivée. Obtenir un podium est un formidable résultat. Je le dois avant tout à mes coéquipiers, qui m’ont soutenu pendant toute la course et je n’ai eu qu’à me concentrer sur les 500 derniers mètres. Je leur suis très reconnaissant, cette place sur le podium leur appartient tout autant ! »

