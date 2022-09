Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) s’est imposé lors de la 20 ème étape de la Vuelta. Dernier rescapé de l’échappée, l’Équatorien a résisté au retour des favoris dans les derniers kilomètres. Carapaz devance Thymen Arensman (Team DSM), sorti dans le final, et Juan Ayuso (UAE Team Emirates) qui règle au sprint le groupe des favoris. Le maillot rouge, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), n’a pas été mis en difficulté lors de cette dernière étape de montagne et devrait remporter, ce dimanche, le premier Grand Tour de sa carrière. Les Espagnols Enric Mas et Juan Ayuso complètent le podium.

Les classements de la Vuelta