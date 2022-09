Aujourd’hui à Madrid, sur la cinquième et dernière étape du Challenge Ceratizit by la Vuelta c’est Elisa Balsamo qui s’est imposée devant Lotte Kopecky (Team SD Worx) et Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). Annemiek Van Vleuten s’adjuge quant à elle le classement général devant Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et Demi Vollering (Team SD Work) qui terminent respectivement deuxième et troisième du classement général. La Néerlandaise réalise donc un superbe triplé cette saison avec ses précédentes victoires sur le Tour d’Italie et sur le Tour de France.

Le classement final de la Vuelta Femmes 2022