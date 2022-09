Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, le GP de Montréal. Le Slovène est sorti dans le dernier tour, lors de la côte de Camillien-Houde, en compagnie de quatre autres coureurs : Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Adam Yates (Ineos Grenadiers), Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl) et David Gaudu (Groupama-FDJ). Les cinq hommes se sont joués la victoire d’étape au sprint. Gaudu a lancé de loin pour surprendre ses adversaires, mais Tadej Pogacar était le plus fort. Sur la ligne, le Slovène devance Wout Van Aert et André Bagioli. Romain Bardet (Team DSM) prend la 8ème place, Warren Barguil (Arkéa Samsic) est 10ème.

Les classements du GP de Montréal