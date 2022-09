Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, le Grand Prix de Wallonie 2022. Sous une météo pluvieuse, le Néerlandais est revenu sur les deux hommes de tête (Dylan teuns et Gonzalo Serrano) au sommet de la côte de Namur. Il s’impose au sprint et devance Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) et Gonzalo Serrano (Movistar Team). Van Der Poel signe sa 5ème victoire de la saison et fait le plein de confiance à 10 jours des championnats du monde.

Réaction de Biniam Girmay second du GP de Wallonie 2022

« Je sais pouvoir compter sur le soutien de mes coéquipiers sur chaque course et encore aujourd’hui, le travail d’équipe était incroyable du premier au dernier kilomètre. Nous nous sommes repositionnés à l’avant du peloton dans l’avant-dernière montée, à l’approche des 10 derniers kilomètres. Mes coéquipiers ont dicté un rythme parfait dans la Citadelle de Namur, ce qui m’a permis d’entamer le sprint dans une position idéale. Malheureusement, j’ai perdu la roue de Mathieu van der Poel dans le dernier virage et je ne pouvais plus le dépasser. J’aime gagner, mais je peux être satisfait de terminer deuxième derrière Mathieu car il était le plus fort aujourd’hui. Cette performance me donne beaucoup de confiance avant le Mondial. »

Les classements du Grand Prix de Wallonie