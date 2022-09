Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce jeudi, la Coppa Sabatini. Dans le final de l’épreuve, la victoire s’est jouée dans un groupe composé de cinq coureurs : Guillaume Martin (Cofidis), Daniel Martinez, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Esteban Chaves (EF Education-Easy Post) et Odd Christian Eiking (EF Education-Easy Post). Le Colombien Martinez s’est montré le plus rapide au sprint. Il devance Eiking et Guillaume Martin, 3ème.

Les classements de la Coppa Sabatini