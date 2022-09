Thymen Arensman (Team DSM) s’est engagé avec l’équipe Ineos Grenadiers à compter de 2023. Le Néerlandais de 22 ans, vainqueur de l’étape reine de la Vuelta 2022, a signé un contrat de 2 ans avec la formation britannique.

Thymen Arensman : « J’ai décidé de rejoindre INEOS Grenadiers parce que l’équipe me semble vraiment être la meilleure étape pour moi à ce stade de ma carrière. Je me décrirai comme un coureur puissant. J’aime les longs efforts sur une puissance élevée, les contre-la-montre et les longues ascensions. Je ne suis pas le coureur le plus explosif, mais je m’améliore vraiment dans cet aspect. J’aime aussi les classiques, ayant terminé troisième de Paris-Roubaix U23 en première année, peut-être à cause de mon passé de cyclo-cross. J’espère devenir un coureur plus polyvalent tout en améliorant mes points forts ! »