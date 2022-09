Alec Segaert signe son premier contrat pro chez Lotto Dstny

Le champion d’Europe espoirs de contre-la-montre Alec Segaert s’apprête à passer professionnel avec Lotto Dstny. Le contrat porte sur trois années durant lesquelles il évoluera d’abord dans l’équipe continentale de développement de Lotto Dstny, jusqu’à mi-2024, avant de rejoindre la formation pro jusqu’en 2025 au moins.

Alec Segaert se montre très enthousiaste pour l’avenir:

« J’ai remarqué cette année à quel point cette équipe me convenait, j’aime cette façon de travailler et cette ambition de toujours vouloir aller de l’avant. L’équipe possède un très bon historique en matière de développement de jeunes talents. Je pense notamment à des coureurs comme Tim Wellens, Florian Vermeersch ou encore Arnaud De Lie. De plus, l’équipe est sans cesse en quête de nouvelles améliorations, que ce soit en matière d’entraînement ou de matériel. Le nouveau vélo de chrono de chez Ridley a certainement pesé dans ma décision. »