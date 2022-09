Le Team DSM a annoncé le recrutement de Patrick Bevin et Harm Vanhoucke qui rejoindront l’équipe la saison prochaine. Vanhoucke portera les couleurs de l’équipe au moins jusqu’à la fin de l’année 2024, tandis que Bevin portera le maillot distinctif à deux bandes jusqu’en 2025.

Réaction de Patrick Bevin

« Je suis impatient de rejoindre une organisation avec une éthique forte et un environnement professionnel au sein de l’équipe DSM. Je crois que je peux apporter beaucoup à l’équipe avec mon expérience en tant que coureur, mais aussi à mon tour obtenir plus de moi-même en tant qu’athlète avec eux aussi. J’attends avec impatience les années à venir avec l’équipe. »

Réaction de Harm Vanhoucke

« Je suis impatient de rejoindre l’équipe DSM. J’ai été attiré par l’encadrement de l’équipe et la façon dont les coureurs progressent en général avec eux. C’est aussi une équipe qui a déjà remporté de nombreux succès dans les Grands Tours par le passé et qui a beaucoup de connaissances. Ce sera une nouvelle étape dans ma carrière, et je suis curieux de voir comment je vais progresser en tant que coureur avec eux et ce que je peux apprendre de l’équipe ainsi que des coureurs plus expérimentés. »