Ce samedi, l’issue des 199,3 km de la Primus Classic 2022, c’est Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) qui s’est imposé au sprint devant Arnaud Démare (Goupapa-FDJ) et Max Kanter (Movistar). Une épreuve qui se sera déroulé sous une pluie battante et marquée par une chute collective à 2km de l’arrivée.

Interview Jordi Meeus suite à sa victoire sur la Primus Classic 2022

« Avec la pluie à la fin, la finale a été vraiment mouvementée. Ide m’a très bien positionné et grâce à son travail, nous avons évité la chute. Il a aussi gardé une vitesse élevée dans la dernière ligne droite, ce qui était important. Demare a commencé son sprint tôt, c’était serré, mais mon timing était parfait, et je savais que je pouvais le dépasser à la fin. Je suis vraiment heureux de cette victoire, mais aussi de ma forme aujourd’hui ».

Jean-Pierre Heynderickx, Directeur Sportif de la Bora Hansgrohe

« Nous n’avons pas eu trop de chance hier et donc cette victoire aujourd’hui a un goût encore plus doux. L’équipe a bien travaillé ensemble jusqu’à la pré-finale et le soutien à Jordi était vraiment bon. Martin et Marco l’ont protégé du vent au début et après les premiers écarts, Patrick a fait du bon travail. En finale, nous avions deux coureurs dans le premier peloton et nous avons dû jouer un peu au poker. Les garçons sont remontés quand c’était important, et Jordi a pu livrer un sprint parfait. Un excellent travail d’équipe et une finition parfaite de la part de Jordi aujourd’hui ».

Résultats de la Primus Classic 2022