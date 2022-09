Pour la troisième fois de sa carrière, Arnaud Démare a remporté le Grand Prix d’Isberges dont la mouture 2022 se tenait aujourd’hui. À l’issue d’un sprint massif, Démare a levé les bras et devance Marc Sarreau (AG2R Citroën) et Edward Theuns (Trek-Segafredo). Une victoire qui intervient après sa seconde place samedi sur la Primus Classic. Arnaud Démare comptabilise désormais 90 victoires depuis son passage chez les professionnels.

Marc Sarreau : « Une belle place »

« On a roulé toute la journée pour contrôler la course et ce podium est une belle place qui récompense le travail qui n’avait pas payé la semaine précédente à Fourmies. Sur le circuit final, ça a pas mal frotté et toute l’équipe a fait un gros boulot pour me placer idéalement. Je me suis retrouvé dans la route d’Arnaud Démare pour un sprint très rapide mais je n’ai pas réussi à le passer. Il me reste Paris-Chauny, Paris-Bourges et le Tour de Vendée pour boucler la saison. »

Le classement du GP d’Isbergues 2022