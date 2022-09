Adam Yates a signé un nouveau contrat de trois ans avec UAE Team Emirates. Jusqu’à la fin de l’année 2025.

Le natif de de Bury en Angleterre, compte 16 victoires professionnelles à son actif, dont des triomphes au Deutschland Tour, à la Vuelta Catalunya, au UAE Tour, deux fois dans le Top 5 du Tour de France, ainsi que dans d’importantes courses d’un jour comme la San Sebastian Classic.



Adam Yates après avoir signé chez UAE Team Emirates

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe UAE Team Emirates. J’ai vu la croissance de l’équipe au fil des ans et l’opportunité de la rejoindre était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je pense que j’entre dans mes meilleures années en tant que coureur et que l’équipe tirera le meilleur de moi. J’ai hâte de rouler avec plusieurs des meilleurs coureurs du monde et de contribuer à ce que l’équipe devienne numéro un mondial. »

Mauro Gianetti (Team Principal & CEO)

« Nous sommes très heureux d’accueillir Adam dans notre équipe pour les années à venir. Sa capacité à gagner et à obtenir des résultats de haut niveau sur une grande variété de courses est très impressionnante et il a prouvé qu’il était un talent constant. Nous savons tous qu’il est un coureur de grand panache et nous pensons qu’il sera le bon ajustement pour notre structure alors que nous continuons à renforcer l’équipe pour les années à venir. »