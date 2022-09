Avec Milan Menten, Lotto Dstny compte encore un nouveau renfort pour la saison prochaine. Le sprinteur de 25 ans a signé un contrat de deux ans avec la formation belge. Il sera principalement à l’œuvre dans des courses d’un jour de niveau UCI .1 et ProSeries. L’équipe WorldTour lui offrira un encadrement professionnel, un programme équilibré et une hiérarchie claire en course afin qu’il puisse franchir un cap supplémentaire dans sa carrière.

Ces deux dernières années, Milan Menten s’est illustré dans les sprints de courses UCI ProSeries et .1. Il a ainsi décroché une étape de la Cro Race ainsi que quelques places d’honneur au Tour de Wallonie, à Schaals Sels et au Tour du Limbourg. « Nous connaissons déjà Milan Menten de par son passage dans notre équipe de développement. Il a en effet passé trois saisons sous la direction de Kurt Van de Wouwer », explique John Lelangue, CEO de Lotto Soudal. « À l’époque, il n’avait pas encore le niveau pour rejoindre le WorldTour mais nous l’avons suivi de près ces cinq dernières années et nous avons vu à quel point il avait progressé. Il est clair qu’il est à présent prêt pour cette nouvelle étape et nous pensons qu’il pourra encore franchir un cap grâce à un encadrement professionnel, à un programme équilibré et à une hiérarchie claire durant les courses. »

Milan Menten aborde lui aussi cette transition avec confiance.

« Je connais encore beaucoup de coureurs et de membres du staff de l’époque, ça fait plaisir », explique-t-il. « Le timing est bon: je sens que je suis prêt à franchir un palier dans ma carrière. Je me retrouve parfaitement dans le plan que l’équipe m’a présenté: jouer la victoire dans les sprints au niveau .1 et ProSeries. J’y suis déjà parvenu ces dernières années mais ce sera tout de même un peu plus facile une fois entouré d’une équipe comme Lotto Soudal. »