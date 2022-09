Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, le circuit du Houtland. Au terme des 196 kilomètres de course, la victoire s’est jouée au sprint. Philipsen a été le plus rapide. Il devance Arnaud De Lie (Lotto Soudal) et Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco). Philipsen son 8ème succès de la saison, le 22ème de sa carrière.

Arnaud de Lie second de l’Omloop Van het Houtland 2022

« Pendant longtemps, j’ai pensé que je l’avais, mais Philipsen m’a devancé sur la ligne. Je suis peut-être allé un peu trop tôt, mais je suis ici sur le podium entre deux vainqueurs d’étape du Tour de France. Je pense que je peux être satisfait. »

Dylan Groenewegen troisième de l’épreuve

« J’étais vraiment heureux de la façon dont les gars ont roulé pour moi aujourd’hui. Ils m’ont amené dans la position où je devais être pour pouvoir disputer le sprint. Au final, il faut avoir les jambes pour finir la course, et j’ai manqué de jambes juste à l’arrivée, et la troisième place était le maximum que je pouvais obtenir aujourd’hui. »

Classement du circuit du Houtland 2022