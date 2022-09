Le relais mixte suisse est devenu, ce mercredi matin, champion du monde de la discipline. L’équipe était composée de Stefan Küng, Stefan Bisseger et de Mauro Schmidt chez les hommes. Marlen Reusser, Nicole Koller et Elise Chabbey étaient alignées chez les femmes. 3 jours après sa médaille d’argent lors des championnats du monde du contre-la-montre, Stefan Küng remporte une nouvelle médaille, cette fois-ci en or. Sur la ligne, les Suisses devancent les Italiens, +3″ et les Australiens, +38″, qui montent sur la troisième marche du podium à domicile. Annemiek Van Vleuten (Pays-Bas) est tombée dès le départ de son relais, condamnant toutes chances de médaille pour les Néerlandais, qui prennent la 5ème place à 52″.

