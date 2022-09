Wout van Aert et l’équipe Jumbo-Visma ont prolongé leur contrat de deux ans.

L’accord met le Flamand à succès sous contrat avec l’équipe néerlandaise du World Tour du PDG Richard Plugge jusqu’à la fin de 2026.

Van Aert (28 ans) se dit « évidemment heureux » de sa prolongation de contrat. « Je me sens très bien avec cette équipe. Nous avons déjà montré que je peux donner le meilleur de moi-même ici. C’est aussi grâce aux facilités que je reçois là-bas. J’ai été surpris que l’équipe veuille négocier à nouveau mon contrat, mais c’est une belle reconnaissance. Nous nous sommes rapidement mis d’accord. Je ne pense pas qu’un partenariat plus long présente des risques, car nous avons pu nous améliorer au cours des quatre dernières années. L’un des slogans de l’équipe est « meilleur chaque jour », ce qui ne vient pas de nulle part. Nous améliorons sans cesse nos performances, les installations de l’équipe, tout. Grâce à cela, je suis sûr que je n’aurai pas à m’inquiéter de faire partie de cette équipe pendant les quatre prochaines années. Nous nous efforçons constamment d’être les meilleurs, ce qui a rendu la décision simple. Je donne cette assurance à l’équipe, et cela me donne la tranquillité d’esprit dont j’ai besoin pour réussir dans les années à venir. »

Ces mots sont de la musique aux oreilles du directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma, Merijn Zeeman. « En tant que coureur et en tant que personne, Wout enrichit notre équipe. C’est un coureur qui fait la différence en réalisant des performances de haut niveau et par le joueur d’équipe qu’il est. Il nous propulse vers de grands sommets. Nous sommes ravis qu’il fasse partie de notre équipe pour les quatre prochaines années », déclare Zeeman.

La prolongation de contrat permet à Wout Van Aert de poursuivre ses objectifs sportifs.

« Je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et j’ai encore beaucoup à accomplir. J’entends parfois la critique selon laquelle l’équipe me donne trop peu d’opportunités. Mais je pense que c’est le contraire qui se produit. On m’a déjà donné beaucoup plus de possibilités que je ne l’aurais fait autrement, grâce à la croissance que j’ai pu connaître au sein de cette équipe. Je pourrais être le seul leader d’un grand tour dans une autre équipe, mais je n’aurais pas eu les mêmes jambes », affirme Van Aert. « J’ai les meilleurs coéquipiers chez Jumbo-Visma, et je suis aussi bien préparé que possible. J’ai déjà pris beaucoup de plaisir à mes succès et à ceux de l’équipe. C’est formidable d’en faire partie. Je crois que c’est l’image idéale. Je suis heureux d’avoir trouvé ma place ici. »