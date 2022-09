Le coureur de la formation Astana Qazaqstan, Yevgeniy Fedorov a remporté la plus grande victoire de sa carrière, en gagnant la course sur route U23 aujourd’hui lors des Championnats du Monde Route UCI à Wollongong, en Australie. Dans un sprint final face au coureur tchèque Mathias Vacek, le coureur de l’équipe Astana Qazaqstan est devenu le plus fort, apportant un énorme succès à l’équipe nationale du Kazakhstan, exactement 10 ans après la victoire d’Alexey Lutsenko en 2012 à Valkenburg, aux Pays-Bas.

Déclaration de Yevgeniy Fedorov

« Je suis tellement heureux, et je n’arrive toujours pas à croire que je l’ai fait ! C’est tellement émouvant ! Avec l’équipe, nous avons travaillé dur pour nous préparer à cette course et trois semaines à La Vuelta m’ont beaucoup apporté en la matière. Je voulais montrer un bon résultat ici et je me suis promis de faire tout mon possible dans la lutte pour la médaille d’or. Mais je savais que ce ne serait pas facile du tout. Les attentes étaient élevées, et je me suis aussi mis la pression, mais à la fin, j’ai gagné et maintenant je suis super heureux », – a

« C’était une journée difficile sur la route, et nous avons passé toute la journée sous la pluie. Le rythme de la course était élevé et toute la journée nous avons roulé à fond. Je n’ai pas arrêté d’essayer pendant la dernière partie de la distance – d’abord j’ai essayé à 4 tours de l’arrivée, puis, de nouveau à 2 tours de l’arrivée. Ça n’a jamais marché. J’ai alors dû dépenser beaucoup d’énergie pour faire la jonction avec un nouveau groupe d’attaquants qui, je l’ai compris, pouvait être bon. A la fin de la journée, je me suis retrouvé dans un groupe de quatre coureurs avec quelques bonnes chances pour le final. Dans les cinq derniers kilomètres, nous n’étions plus que deux avec Mathias Vacek, alors que le groupe roulait toujours très près derrière nous. Ensemble, nous avons travaillé dur, nous avons donné tout ce que nous avions pour rester à l’écart et atteindre la ligne d’arrivée. J’ai pris les devants à environ 300 mètres de l’arrivée et j’ai lancé mon sprint, j’ai donné tout ce que j’avais dans les jambes, et ça a suffi pour devenir champion du monde ! C’est incroyable ! Je veux remercier tous mes coéquipiers, toutes mes équipes, aussi bien l’équipe nationale qu’Astana Qazaqstan, toutes les personnes autour de moi, qui m’ont aidé et soutenu sur le chemin de ce résultat », – a ajouté Yevgeniy Fedorov.