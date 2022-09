Annemiek Van Vleuten s’est imposée sous la pluie à Wollogong sur la course en ligne dames. Elle remporte pour la seconde fois de sa carrière le titre de Championne du Monde ! La néerlandaise a anticipé le sprint en partant à 800m de la ligne pour s’imposer devant Lotte Kopecky (Belgique) et Silvia Persico (Italie). La première Française, Juliette Labous est septième.

La réaction d’Annemiek Van Vleuten, championne du monde 2022

« Je ne peux pas le croire. J’attendais le moment où on me dirait que ce n’est pas vrai. Je travaillais pour Marianne ! Et puis, à un moment donné dans la finale, je me suis retrouvée avec le groupe de poursuite, et elle ne revenait pas – alors OK, je savais que je ne pouvais pas sprinter avec mon coude fracturé, et j’ai pensé que je devais peut-être attendre le moment, et chercher un endroit pour attaquer. La seule, la seule, la seule chance que j’avais était là. J’attendais, j’attendais qu’ils viennent pour le sprint, mais ils ne m’ont pas attrapé… !

« C’était un enfer avec mon coude. Je ne pouvais pas sortir de la selle, mes jambes explosaient dans la montée. Normalement, j’aime vraiment sortir de la selle… J’ai également dû suivre un plan différent de ce que je voulais aujourd’hui. Je voulais attaquer au Mont Keira avant ma fracture du coude, mais avec cette situation, nous avons établi que Marianne était la leader, et que je jouais le domestique avec mon coude cassé – mais maintenant, je suis championne du monde !

« Les deux titres auront une histoire. J’ai pensé que je ne devais pas porter mes boucles d’oreilles aujourd’hui avec ma blessure, mais ensuite, j’ai pensé : « Elles t’ont quand même porté chance après toutes ces fois ! ». Je voulais rouler comme dans le Yorkshire ; ce n’était pas possible d’attaquer de loin, à cause du coude, mais c’était quand même un dernier kilomètre incroyable. « Je suis super déçue d’avoir chuté et cassé le coude au TTT, parce que je savais que nous avions une chance là-bas de porter l’arc-en-ciel, par rapport à aujourd’hui. Ma première victoire n’a pas été si agréable, avec la pandémie de 2020, mais celle-ci, je vais en profiter pleinement ! «

Annemiek Van Vleuten blessée, mais championne du monde

Annemiek Van Vleuten, qui a remporté les trois grands Tours cette année, s’était blessée mercredi dans une chute après le départ du relais mixte. Transportée à l’hôpital, elle avait passé des examens qui avaient révélé une fracture sans déplacement au coude droit.

Vidéo d’Annemiek Van Vleuten à l’arrivée

The reaction says it all! 😱 Annemiek Van Vleuten 🌈 🌈 #Wollongong2022 pic.twitter.com/JmotWdW9Rk — UCI (@UCI_cycling) September 24, 2022

