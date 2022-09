À la veille de la course en ligne des championnats du monde, Valentin Madouas s’est exprimé sur les ambitions de l’équipe de France.

Madouas : « Après mes victoires récentes, je me sens en confiance pour le championnat du monde. Les adversaires sont très forts également, il faudra courir juste pour essayer de faire la meilleure performance possible ».

« On reste sur deux titres donc l’objectif, c’est de gagner à nouveau. On est réalistes, ça va être difficile, mais je pense qu’on a un très beau collectif qui peut jouer la victoire, comme ces dernières années. On se fixe des objectifs hauts, mais on se sent capables de les atteindre avec l’équipe, c’est le plus important », a précisé le coureur de la Groupama-FDJ.