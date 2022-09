BikeExchange-Jayco a confirmé la signature du polyvalent et expérimenté coureur de 36 ans Zdeněk Štybar.

Zdeněk Štybar suite à la signature de son contrat avec BikeExchange-Jayco :

« C’est quelque chose de très spécial pour moi de changer d’équipe dans la dernière partie de ma carrière. J’ai eu de bons moments avec mon équipe précédente, mais je suis très excité pour cette nouvelle saison avec le Team BikeExchange-Jayco. Le groupe de personnes semble très fort ensemble, que ce soit l’environnement ou le mental de gagnant. Je suis prêt à commencer ce nouveau chapitre et je suis sûr qu’il sera très spécial pour moi.

Je suis également curieux de courir sur du matériel différent et travailler avec Giant sera une grande opportunité pour moi, ils sont un grand acteur sur notre marché et je suis excité d’essayer leurs produits. Ces changements vont me donner une motivation supplémentaire pour continuer à performer et à me battre avec les meilleurs coureurs du peloton. Ce sera un grand regain d’énergie pour moi.

Mon objectif sera d’être le meilleur possible à chaque course. Bien sûr, les classiques belges seront des événements clés pour moi et je suis impatient d’y participer avec mes nouvelles couleurs, mais je suis également prêt à aider les jeunes coureurs de l’équipe et à partager mon expérience et mes connaissances avec eux. Je pense que c’est un devoir important à ce stade de ma carrière et je suis très heureux de le faire. »