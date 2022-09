Simone Consonni (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 72ème édition de Paris-Chauny. Le sprinter italien devance sur le fil Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco). Jason Tesson (St Michel – Auber93) prend la troisième place et complète le podium. Le tenant du titre et grand favori, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a connu un problème mécanique dans le final et n’a pas pu disputer le sprint.

Simone Consonni : « Cette victoire, c’est un grand soulagement. J’ai souvent été très proche de la victoire, au Tour de France, au Giro et à plusieurs reprises cette année. On savait qu’on avait de belles cartes à jouer avec Bryan, notamment aujourd’hui. Quand on a vu qu’il était bloqué dans le final, Piet Allegaert s’est sacrifié pour me servir de poisson pilote et j’ai tout donné pour la victoire. Cette victoire me remplit de joie : l’année n’a pas été facile, j’ai dû gérer des problèmes personnels et il a fallu se battre pour rebondir. Je suis tellement fier d’offrir cette nouvelle victoire à l’équipe. »

Les classements de Paris-Chauny