Mathieu Van der Poel, l’un des favoris de la course en ligne des championnats du monde, a abandonné la course. Alors qu’il souhaitait se coucher tôt avant la course hier soir, le Néerlandais a été dérangé par des bruits dans le couloir de son hôtel. Selon la police australienne, un coureur de 27 ans aurait alors poussé l’une des adolescentes qui l’empêchait de dormir. Après avoir passé la nuit au commissariat, le double vainqueur du Tour des Flandres est rentré à son hôtel à 4h du matin. Suite à cette nuit agitée, il a abandonné, après 30 kilomètres de course. Au départ ce matin, le Néerlandais a confirmé avoir passé la nuit au poste.