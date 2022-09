La formation Israel – Premier Tech a annoncé, ce lundi, la prolongation de contrat de quatre coureurs. Guillaume Boivin a signé pour une année de plus. Mads Würtz Schmidt, Tom Van Asbroeck et Rick Zabel ont eux prolongé pour deux saisons supplémentaires.

Kjell Carlström (manager général de l’équipe Israel – Premier Tech) : « Nous sommes heureux d’annoncer que Guillaume Boivin, Mads Würtz Schmidt, Tom Van Asbroeck et Rick Zabel resteront avec IPT pour les deux prochaines saisons. Guillaume, Mads, Tom et Rick se sont tous révélés être de bons coéquipiers, roulant en soutien de nos leaders, mais aussi capables de saisir une opportunité pour eux-mêmes. Ils ont contribué à des moments clés de l’histoire de l’équipe et nous sommes impatients de les voir continuer avec IPT. »