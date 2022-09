Pour fêter son 40ème anniversaire, la marque Dahon lance son tout nouveau vélo pliant. Fabriqué en fibre de carbone, le vélo est à la fois léger et résistant.



Créée en 1982, Dahon est une marque américaine de vélos pliants. Avec le Dahon convertible, la marque est vite devenue une référence sur le marché des vélos pliants dans le monde. Pour célébrer son 40ème anniversaire, Dahon lance un nouveau pliant en carbone, à la fois léger et résistant.

Fabriqué en fibre de carbone, le vélo ne pèse que 9,4 kilos et peut supporter jusqu’à 100 kilos. Grâce à la technologie Lock Jaw, le système de verrouillage est robuste tout en permettant un pliage rapide en quelques secondes seulement.

Équipé d’un dérailleur Shimano en 11 vitesses et de freins à disques hydrauliques, ce vélo pliable offre à ses utilisateurs confort et fiabilité. Ce Dahon a passé un processus de tests complet et rigoureux afin d’être efficace sur tous les terrains, comme les pentes abruptes ou encore les mauvais revêtements de route. Pour son 40ème anniversaire, ce vélo pliant arbore un logo Dahon doré à l’avant du vélo.

Plus d’informations sur le site Dahon : https://dahon.com/bikes-category/bikes/

Article écrit en collaboration avec Dahon