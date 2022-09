Après une pause de deux semaines pendant les championnats du monde en Australie, l’équipe UAE Team Emirates est de retour à la compétition et se concentre sur deux courses en Italie : la Coppa Agostoni (29 septembre) et le Giro dell’Emilia (1er octobre).

Pour la Coppa Agostoni, l’équipe s’appuiera sur l’expérience de Diego Ulissi ainsi que sur celle de Marc Hirschi, qui a remporté le Giro Della Toscana au début du mois. Tadej Pogačar sera en tête samedi pour le Giro dell’Emilia, le Slovène montrant également une forme de fin de saison avec une récente victoire au GP Montréal au Canada.

Tadej Pogacar s’exprime au sujet du Giro dell’Emilia

« L’année dernière, c’était la première fois que je faisais ce bloc de courses italiennes et c’est une période que j’ai vraiment appréciée. Gagner en Lombardie était la fin parfaite de la saison et nous sommes motivés pour y retourner et essayer de répéter cela. Le Giro dell’Emilia est une course de circuit difficile et excitante pour les fans. Je me suis reposé depuis que je suis rentré d’Australie, nous verrons donc comment est la forme pour samedi. J’ai hâte d’avoir une bonne préparation pour la Lombardie, qui sera certainement une course spéciale pour terminer l’année. »