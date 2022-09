La collaboration entre Lotto Soudal et son CEO John Lelangue prendra fin à l’issue de la saison 2022. La décision a été prise d’un commun accord.

C’est en 2018 que John Lelangue a pris ses fonctions à la tête de Lotto Soudal. Sous sa direction, l’équipe a choisi de miser sur la jeunesse et elle a ainsi permis à plusieurs jeunes talents de percer au plus haut niveau. Avec 25 succès au compteur, l’année 2022 restera la plus réussie de son passage au sein de l’équipe. Lotto Soudal souhaite remercier John Lelangue pour tout son travail et pour la manière avec laquelle il a dirigé l’équipe.

« John Lelangue a lui-même décidé de quitter l’équipe et nous nous quittons en bons termes », réagit Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale, à la fois sponsor principal et propriétaire de l’équipe. Le conseil d’administration de Lotto Soudal s’active à la recherche d’un successeur et espère en présenter un dès que possible.