La formation UCI World Tour a annoncé la signature de deux jeunes coureurs. Le Français Axel Mariault (24 ans), issu du centre de formation du Team U Nantes Atlantique, et le Britannique Harrison Wood (22 ans), stagiaire depuis août dernier chez Cofidis. Ils souhaitent poursuivre leur progression et contribuer à aider l’équipe à briller. Ils se sont engagés pour les deux prochaines saisons.

Axel Mariault : « C’est une grande satisfaction et un bel aboutissement personnel. Il s’agit de l’une des meilleures équipes françaises et c’est une très belle opportunité pour franchir un nouveau palier. J’ai eu de bons résultats sur des courses pour les puncheurs mais je suis persuadé que je peux progresser encore en montagne. J’ai hâte de découvrir l’encadrement et l’atmosphère au sein d’une équipe UCI World Tour mais aussi de prendre part à des courses que je ne connais pas, notamment à l’étranger. Je tiens aussi à remercier chaleureusement mes clubs (l’ASPTT Rennes et le CC Liffré) et surtout l’équipe du Team U Nantes Atlantique qui m’a permis de découvrir l’échelon supérieur cette saison. »

Harrison Wood : « Je suis très heureux de signer ce contrat au sein de l’équipe. Devenir professionnel est un rêve pour moi depuis que j’ai commencé le cyclisme. J’ai beaucoup aimé être stagiaire dans l’équipe : on s’y sent comme dans une famille et j’ai été très bien accueilli. Ça m’a permis de découvrir la façon d’aborder une course, la manière de rouler en équipe et d’aider nos leaders. J’ai beaucoup appris et j’ai encore soif d’apprendre, de continuer à progresser pour pouvoir viser des victoires. Je progresse aussi avec mon français, je vais continuer à prendre des cours cet hiver pour être encore plus à l’aise avec mes coéquipiers ! »

Cédric Vasseur : « Nous sommes très fiers d’accueillir au sein de notre équipe ces deux jeunes coureurs particulièrement prometteurs. C’est un plaisir de savoir qu’Axel portera le maillot Cofidis. Le travail de formation réalisé par le Team U Nantes Atlantique a été particulièrement bénéfique et cela nous tient à cœur de les en remercier. Axel a été capable d’accompagner des coureurs de calibres internationaux cette saison. Il sera un élément important afin de renforcer l’équipe autour de Guillaume Martin. Harrison, lui, a déjà pris ses marques au sein de notre formation en tant que stagiaire. Il pourra continuer sa montée en puissance lors des deux prochaines années et aider Cofidis à briller sur tous les terrains. »