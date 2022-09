L’Allemand de 22 ans, Florian Lipowitz, a signé un contrat professionnel avec la WorldTeam allemande après ses débuts en tant que stagiaire.

« Je suis très heureux de pouvoir prendre le départ avec le maillot de BORA – hansgrohe l’année prochaine. En tant que stagiaire, j’ai déjà reçu plusieurs informations positives sur l’équipe. Cela me motive encore plus à utiliser cette opportunité pour me développer en tant que coureur et soutenir ma future équipe de la meilleure façon possible. Quoi qu’il en soit, j’ai vraiment hâte d’entamer la nouvelle saison 2023 avec le Team BORA – hansgrohe. « – Florian Lipowitz

« Florian a un gros moteur et nous avons déjà pris conscience de lui l’année dernière, mais nous voulions lui donner plus de temps pour vraiment trouver ses marques dans le cyclisme. Avec notre équipe partenaire de développement Tirol KTM Cycling, il avait un très bon programme de course. Cependant, Florian a eu une saison difficile cette année avec quelques problèmes de santé. Néanmoins, nous lui avons donné une chance en tant que stagiaire et il a été capable de réaliser des performances convaincantes dans les courses pour nous. Le potentiel est certainement là, c’est maintenant à nous de le développer pleinement. » – Ralph Denk, Directeur de l’équipe