Enric Mas (Movistar Team) a remporté, ce samedi, le Tour d’Émilie 2022. À 10 kilomètres de l’arrivée, le coureur espagnol est passé à l’attaque, suivi par Tadej Pogacar. Dans la descente, trois coureurs reviennent sur le duo de tête : Valverde, Pozzovivo et Uran. À 2 kilomètres de l’arrivée, Mas place une accélération décisive et s’en va remporter le Tour d’Émilie, sa première victoire depuis avril 2021. Sur la ligne, il devance Pogacar et Pozzovivo. Valverde prend la 4ème place, Rudy Molard est 8ème.

La réaction d’Enric Mas :

« J’avais fait de belles sorties d’entraînement après La Vuelta et je savais que j’étais en bonne condition. Tout le monde sait à quel point Tadej Pogacar est fort, c’est une énorme satisfaction pour moi de pouvoir terminer une attaque avec lui. Cela a été une année difficile, car j’ai subi tellement de chutes en début de saison et ma confiance était en baisse. Heureusement, après le Tour, j’ai pu me remettre parfaitement en place, et la confiance et les jambes sont revenues ces derniers mois. Le Lombardie est plus long de 60 km, et nous savons que le style d’Alejandro est plus adapté à ces classiques ».

La réaction de Tadej Pogacar :

« L’équipe a fait un excellent travail aujourd’hui. À la fin, j’ai tout donné, mais Mas est allé très vite et je dois avouer qu’aujourd’hui, il avait de meilleures jambes que les miennes. En tout cas, je suis content de ce résultat et d’une condition qui, je l’espère, m’amènera à bien faire lors des prochaines courses mercredi et samedi en Lombardie ».

Les classements du Tour d’Émilie