Tout au long de ce parcours de 188 km, la Famenne Ardenne Classic a été fidèle à sa réputation de course exigeante et pleine de suspense. Alors que le groupe de tête a été repris lors du dernier tour, Axel Zingle a gardé son sang-froid jusqu’au bout. Il a résisté aux attaques avant de disputer un sprint entre costauds. Le Français s’est imposé au sprint sur la classique belge qui s’est déroulée sous la pluie. Zingle a passé la ligne devant Amaury Capiot (Arkea Samsic) et Oliver Naesen (AG2R Citroën).

Axel Zingle, 1er de la Famenne Ardenne Classic

« Je suis très heureux de cette victoire. Ça fait quelques semaines que j’ai une forme un peu aléatoire et à priori, j’ai retrouvé mes sensations. Aujourd’hui, je me sentais super bien. Je suis content d’avoir bien négocié ce final. Il était tortueux, ça commençait à se rétrécir à 1,5 km de l’arrivée et il fallait être placé tôt. Dans les derniers mètres, ça s’est ouvert devant moi et je suis arrivé avec plus de vitesse. J’ai vu que j’allais gagner et j’ai pu savourer un peu plus. »

Classement de la Famenne Ardenne Classic