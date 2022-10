Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté, ce lundi, la Coppa Bernocchi. Plusieurs coureurs ont dynamité la course comme les Français Julian Alaphilippe, Romain Grégoire ou encore Alan Jousseaume. Mais la victoire s’est finalement jouée au sprint et c’est Ballerini qui a été le plus rapide. Il devance Corbin Strong (Israel – Premier Tech) et Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck). Premier Français, Alexis Vuillermoz prend la 13ème place.

