Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, Binche-Chimay-Binche 2022. Le Varois s’est isolé en tête de la course en compagnie de Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Sur les pavés de Binche, Laporte a rapidement distancé le Norvégien pour décrocher sa 5ème victoire de la saison. Il devance Rasmus Tiller et Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert), qui prend la 3ème place. Pour la course de sa carrière en Belgique, Philippe Gilbert prend la 6ème place. Le champion du monde, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), a lui terminé la course à son rythme en compagnie de son coéquipier Iljo Keisse, qui participait à la dernière course de sa carrière.

Christophe Laporte : « Les sensations n’étaient pas top, mais plus ça avançait et mieux j’étais, c’est plutôt bon signe quand c’est comme ça. C’était un final assez difficile à gérer, mais tout s’est bien passé. Un groupe de 10-12 est sorti après la ligne. Je n’étais pas dedans, j’ai dû faire un effort pour revenir. J’ai vu qu’il y avait deux FDJ, deux Lotto. Je savais que les autres avec moi n’allaient pas forcément bien collaborer. Je me suis dit qu’il valait mieux prendre l’initiative d’attaquer pour ne pas me faire piéger. On est sortis à deux, il (Rasmus Tiller) ne collaborait pas beaucoup. J’étais un peu nerveux, mais au final, je pense qu’il était vraiment à bloc ».

Le classement de Binche-Chimay-Binche